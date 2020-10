Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, în şedinţa în care Bogdan Loghin a preluat mandatul de primar în Rădăuţi, că instituţia pe care o conduce va fi alături de acesta în proiectele pentru dezvoltarea municipiului. Gheorghe Flutur a spus că preluarea mandatului de primar de către liberalul Bogdan Loghin înseamnă împlinirea unui vis. „Sunt foarte bucuros că mi-am văzut un vis împlinit. Un tânăr primar de Rădăuţi, pentru care am girat cu toată forţa şi responsabilitatea mea. Şi nu am girat doar în campania electorală, ci am girat pentru întreg mandatul. De aceea am ţinut să vin astăzi aici. Vă felicit pe toţi consilierii municipali pentru că aţi dobândit un mandat extrem de important. Debutăm într-o perioadă grea. De două ori grea aş putea spune, pentru ţară, dar şi pentru Rădăuţi, pentru că uitaţi-vă sunteţi acum pe restricţii speciale şi de aceea am încercat şi noi să respectăm cu stricteţe legislaţia aici şi îndemn pe toată lumea să o respecte pentru limitarea efectelor pandemiei. Vreau să vă asigur de toată deschiderea Consiliului Judeţean Suceava pentru municipiul Rădăuţi. E o vreme în care se aşteaptă multe. Am văzut mulţi consilieri municipali tineri. M-am uitat atent la ce a votat Rădăuţiul şi pot să spun că ne-a încărcat cu foarte multă responsabilitate. Cel puţin în ceea ce mă priveşte pe mine ca preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, care am făcut un scor foarte bun aici la Rădăuţi. Vreau să le mulţumesc rădăuţenilor şi să îi asigur că am înţeles foarte bine aşteptările lor. De aceea va trebui să lucrăm foarte strâns cu toate primăriile din judeţ, să prioritizăm urgenţele”, a declarat Gheorghe Flutur.

După şedinţa în care Bogdan Loghin a depus jurământul de primar, Gheorghe Flutur a mers şi pe şantierul şoselei de centură a municipiului Rădăuţi. El a spus că investiţia este aproape de finalizare. Flutur şi-a exprimat speranţa că şoseaua de centură va fi terminară până la finalul acestui an. „Mai e o lună de lucru intens şi vreau să vedem de ce mai au nevoie. Ultima Hotărâre de Guvern cu nişte exproprieri de teren pentru cei de al Transgaz s-a finalizat. Sper ca municipiul Rădăuţi să păşească în anul 2021 cu această mult aşteptată şosea de centură, care înseamnă aerisirea oraşului şi perspective frumoase de dezvoltare economică. Ştiu foarte bine aşteptările dumneavoastră, fie că vorbim de utilităţile de care aveţi nevoie, apă, canal şi celelalte servicii, sau de investiţiile din programele guvernamentale şi europene. Eu personal sunt pregătit să dezbrac haina politică de preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava şi să o îmbrac pe cea de administraţie şi să vă ajutăm aşa cum meritaţi. Am spus-o şi îmi păstrez ceea ce am promis în campania electorală, a venit vremea dezvoltării Rădăuţiului. Felicitări domnule primar Bogdan Loghin şi contaţi pe mine.