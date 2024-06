Candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, liderul liberalilor suceveni s-a aflat în această dimineață în municipiul Rădăuți alături de primarul liberal Bogdan Loghin, care candidează pentru un nou mandat și de întreaga echipă PNL pentru Consiliul Local Rădăuți. Gheorghe Flutur a făcut un apel către rădăuțeni să voteze în continuare pentru un primar liberal la conducerea municipiului în care trăiesc pentru ca alături de el să continue dezvoltarea Rădăuțiului.

„Suntem aici în Rădăuți cu echipa de campanie extrem extrem de mobilizată și cu primarul Loghin în frunte. Șansele sunt bune aici și mă adresez rădăuțenilor. Dați-ne culoar pentru primar liberal în continuare pentru că noi, liberalii am modernizat România. Uitați-vă la Suceava, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, la Gura Humorului, Siret, Vicovu de Sus, la Horodnicu de Sus, Marginea sau Burla, toate sunt modele de administrație liberală. Eu, Gheorghe Flutur candidez la președinția Consiliului Județean Suceava. Dați-mi primarul liberal să continuăm modernizarea Rădăuțiului. Rădăuțiul este pe drumul cel bun, are nevoie de dezvoltare. Nu ne întoarceți și nu vă întoarceți din drum spre socialiști. Dezvoltarea o fac garantat liberalii, o face Gheorghe Flutur cu Bogdan Loghin umăr la umăr”, a declarat Gheorghe Flutur.

La comanda PNL Suceava – Distribuit de SC BEST TEAM MEDIA SRL – cod AEP 21240015