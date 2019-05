Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că întrebarea care se pune în secțiile de votare „vreți și buletine de vot pentru Referendum?” este tendențioasă. După ce a votat în această dimineață și la referendum, Gheorghe Flutur a declarat că cetățeanul trebuie lăsat să solicite buletinele, considerând că întrebarea care se pune în secții este „aproape subliminală”. „Mi se pare tendențioasă această întrebare pusă: <vreți și buletine de vot pentru Referendum?>. Adică parcă una ar exclude pe cealaltă. E aproape subliminală întrebarea aceasta și nu este în regulă. Trebuie lăsat cetățeanul, care este informat, a fost campanie electorală, să ceară el buletinele de vot. Mai urmează să se spună: <nu e așa că nu vrei buletinele pentru Referendum?>. Mi se pare tendențioasă și în neregulă”, a spus Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating