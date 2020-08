Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a anunțat, la Radio Top, că actualii vicepreședinți liberali ai administrației județene, Viorel Seredenciuc și Gheorghe Niță, nu-și mai doresc aceste funcții. El a făcut anunțul la o zi după ce declarase că dacă va câștiga un nou mandat îi va propune pentru posturile de vicepreședinte pe doi dintre consilierii de la cabinetul său, și anume, Niculai Barbă și Cristi Crețu. Președintele Flutur a afirmat, la Radio Top: „În primul rând, dl. Seredenciuc a anunțat că nu dorește să mai candideze deloc pentru Consiliul Județean. Rămâne în politică. Poate se gândește la Parlament. Discutăm în etapa următoare. Este secretarul general al partidului. E un om deosebit. Deci nu are nici o supărare și nu-i o sancțiune asta, cum nu e nici la dl. Niță. Domnul Niță vine din mediul privat și mi-a spus foarte clar că vrea să fie doar consilier, că nu vrea să mai fie vicepreședinte. Are o fabrică de lactate și vrea să se ocupe de afacere”. Gheorghe Flutur a arătat că se bazează pe Niculai Barbă și Cristi Crețu, deoarece sunt oameni cu experiență și cunosc foarte bine problemele județului.

