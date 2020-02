Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat vineri că proiectele privind construcția Autostrăzii A7 Siret-Suceava-București și A14 Suceava- Vatra Dornei- Bistrița-Baia Mare-Satu Mare au intrat în linie dreaptă arătând că a discutat în aceste zile cu reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Infrastructură din România (CNAIR) și cu proiectanții pașii concreți care vor fi făcuți.

Licitații într-o lună de zile pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic la cele două tronsoane din județul Suceava ale autostrăzii A7 și anume Pașcani- Suceava și Suceava-Siret

Astfel, pentru A7 Flutur a menționat că patru tronsoane din această autostradă au fost scoase deja la licitație pentru realizarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și pentru obținerea autorizației. Pentru cele două tronsoane din județul Suceava și anume Pașcani- Suceava în lungime de 60 de km și Suceava-Siret în lungime de 40 de km licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic va avea loc în maxim o lună de zile. ”O să fim invitați și noi Consiliul Județean și Primăriile pentru discuții de variante de traseu. Pe celelalte porțiuni la Bacău, la Focșani au fost întâlniri și au avut și șapte variante de lucru. Ei au niște puncte obligatorii prin care trebuie să treacă Pașcani- Suceava-Siret și în rest trebuie să-și optimizeze treaseele evitând situri, monumente UNESCO. Deja vom intra într-o colaborare cu cei care vor proiecta traseele de autostradă”, a spus Flutur. El a arătat că A7 este prinsă între prioritățile Comisiei Europene pentru a fi finanțată din bani europeni pe exercițiul 2021-2027. ”e ce? Două motive mi le-au spus ei. Unu este că referitor la costuri acestea nu sunt atât de mari pentru că autostrada parcurge zonă de șes nu trece prin zone unde sunt situri naturale sau alte categorii de restricții la care Comsia Europeană se uită foarte atent și trei leagă o regiune cu un produs intern brut mult sub media națională a României, regiunea de nord est. Consultantul general Jaspers care este de fapt consultantul Comisiei Europene pe aceste fonduri face verificările și acum ne-au dat drumul să scoatem la licitație tronsoanele din județul Suceava. Din punctul nostru de vedere dacă e eligibilă pe bani europeni așteptăm să scoată la licitație, să câștige cei care vor face studiul de fezabilitate și proiectarea și să le dăm tot concursul pentru construcția A7 care să ne lege de Capitală”, a explicat șeful administrației județene.

A7 este prinsă între prioritățile Comisiei Europene pentru a fi finanțată din bani europeni pe exercițiul 2021-2027

A7 va avea 431 de km, 330 de km de la Pașcani până la Ploiești și 101 de la Pașcani la Siret. ”Ăsta este un coridor care este agreat de Comisia Europeană și atunci sper ca în momentul în care scoatem la licitație vom avea în câțiva ani autostrada care să lege Moldova de București. Am mai venit cu niște argumente suplimentare pentru că studiul de trafic arată că la Pașcani se încarcă mai mult traficul pe autostradă pe când în amonte spre Suceava e mai scăzut puțin. Perspectiva celor patru puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și vorbesc de cele de la Dobrovăț, Vicovu de Sus, Ulma și Izvoarele Sucevei ar face să vină mult mai multe mașini și din Ucraina care toate să ajungă în A7. Avem suficiente aregumente pentru a arăta că aglomerarea pe acest tronson de drum va fi destul de mare”, a mai spus Flutur.

S-au deschis ofertele la licitația pentru studiile de fezabilitate la tronsoanele de pe Autostrada Nordului A14 Suceava- Vatra Dornei- Bistrița-Baia Mare-Satu Mare

Pentru Autostrada Nordului A14 Suceava- Vatra Dornei- Bistrița-Baia Mare-Satu Mare veștile sunt mult mai bune.

”Aici am o veste bună. S-au deschis ofertele pentru studiile de fezabilitate și avem pe tronsonul Bistrița-Vatra Dornei doi ofertanți. Studiul costă 16,5 milioaene, bani eurpeni. La varianta de la Vatra Dornei la Suceava sunt trei ofertanți costurile fiind de 17,6 milioane de lei. S-au deschis pe data de 6 februarie ofertele și avem proiectanți. Deja aici va trebui să ne întâlnim foarte repede cu câștigătorii acestor licitații să discutăm traseele și cea ce am cerut și mă țin de capul lor este ca centurile ocolitoare să fie date în construcție primăriilor. Se pregătește act normativ în acest sens ca primăriile Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei să le construiască pe bani europeni. Am o adresă primită de la Ministerul Transporturilor care vorbește și de centura Fălticeniului ceea ce mă bucură foarte mult să o contruiască municipiul Fălticeni tot cu fonduri europene”, a arătat Gheorghe Flutur. ”Nu o să aibă liniște Guvernul indiferent cine o fi el până nu văd că se derulează proiectele de autostrăzi în județ”, a conchis Flutur.