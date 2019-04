Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că și anul acesta va fi organizată aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava. Gheorghe Flutur a precizat că a avut o întâlnire cu arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în care a discutat despre aducerea Luminii Sfinte la Suceava. „Și în acest an Lumina Sfânta va fi adusă la Suceava, pe Aeroportul Ștefan cel Mare. Va fi o delegație de la Arhiepiscopie formată dintr-un preot și un mirean care va pleca cu un avion privat la București.

De asemenea am discutat despre evenimentele din Duminica Paștelui, pe care în acest an Consiliul Județean Suceava le organizează la Muzeul Satului Bucovinean începând cu ora 12:00”, a mai spus șeful administrației județene.