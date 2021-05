Liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a transmis în ziua în care PNL a împlinit 146 de la înființare, că această formațiune politică a fost cea care a avut un rol esențial în dezvoltarea României. „Cel mai vechi partid al României moderne, fondat la 24 mai 1875, Partidul Național Liberal a jucat un rol substanțial în procesul de modernizare a României”, a spus Flutur. El a subliniat faptul că Partidul Național Liberal a marcat istoria românească în momente cheie pentru statul român, de la instaurarea monarhiei constituționale, obținerea independenței de stat, instaurarea regalității, până la crearea României Mari, adoptarea Constituției democratice de la 1923 şi relansarea economică în urma marii crize din 1929-1933. „Avem, în continuare, datoria de a ne ridica la înălțimea principiilor liberale și să le transmitem mai departe. Și continuăm modernizarea, atât la nivel național, cât și la nivel local”, a mai declarat președintele PNL Suceava. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat că prin proiectele pe care le-a gândit și susținut, alături de echipa sa, are în vedere dezvoltarea infrastructurii județului în domenii prioritare precum transporturile, sănătatea și educația.

Flutur a mai adăugat: „lucrăm pentru a crea un viitor demn de istoria Partidului Național Liberal, prin noi înșine!”