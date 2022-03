Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a povestit prin ce a trecut când a sunat alarma în Cernăuți în timpul vizitei în această regiune.

Gheorghe Flutur s-a aflat în această dimineață la Cernăuți unde a vizitat depozitele de ajutoare pentru Ucraina și a avut o întâlnire cu guvernatorul acestei regiuni. „După ce am avut conferința de presă la depozitul de ajutoare umanitare am plecat la administrația militară din Cernăuți pentru o discuție cu guvernatorul regiunii. Am mers, am stat câteva minute, a primit un telefon și a spus că trebuie să ne ridicăm pentru că în câteva minute începe alarma și trebuie să mergem în buncăr. După care eu am întrebat dacă asta este regula și dacă nu se poate pleca? Și a spus că dacă ne grăbim foarte tare putem să plecăm. Să nu fie pornite sirenele. Și atunci ne-am grăbit foarte tare, am luat mașina administrației și ne-au adus spre graniță, dar din urmă am auzit sirenele în Cernăuți, care nu îți creează cea mai confortabilă stare ca să spun așa. Dar am văzut că lumea nu era foarte panicată”, a declarat Flutur.