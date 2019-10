Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, previzionează o dezvoltare turistică fără precedent pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc odată cu modernizarea drumului Izvorul Alb-Rarău dar și a drumului Câmpulung Moldovenesc-Stulpicani- Codrii Seculari de la Slătioara. Aflat duminică la ”Târgul lăptarilor” Flutur a amintit că lucrările de modernizare a drumului Izvorul Alb-Rarău în lungime de 8 kilometri au demarat în aceastră toamnă și vor fi finalizate anul viitor. ”Cred că este una din cele mai așteptate investiții ale zonei. Am curajul să spun că municipiul Câmpulung Moldovenesc va țâșni în dezvoltare turistică datorită acestor drumuri iar anul viitor am prevăzut proiectul de modernizare a drumului Câmpulung Moldovenesc- Stulpicani-Codrii Seculari de la Slătioara unul din cele mai frumoase drumuri care de 30 de ani a fost abandonat. În felul acesta închipuiți-vă ce perspectivă dăm orașului Câmpulung Moldovenesc pentru dezvoltare turistică. Venim cu asfalt toamna asta până la Codrii Sculari de la Slătioara și anul viitor încă 6 km până la intrarea în Câmpulung”, a spus Flutur.

El a adăugat că împreună cu primarul de Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, va elabora o strategie turistică integrată pentru Masivul Rarău. ”Mă bucur că primarul are mari preocupări pentru modernizarea zonei, pentru o dezvoltare inteligentă a Masivului Rarău din punct de vedere turistic. Vom avea o abordare integrată cu locuri de campare pentru rulote, parcări, să extindem părtia de schi dar și alte zone cu peisaj cum ar fi zona de la Releu unde noi intenționăm să facem un proiect mare ”Panorama” și cu aparate telescopice speciale să se poată vedea Suceava, Gura Humorului, toată Valea Moldovei, Valea Biastriței, Ceahlăul, Giumalăul, Munții Rodnei. Cred că va fi cea mai vizitată zonă ca un tron al Bucovinei de unde să vezi cele mai importante masive muntoase”, a spus Flutur care a adăugat ”abia aștept să vină la guvernare cine trebuie ca să promovăm proiecte mari de dezvoltare turistică inclusiv tronsonul doi al pîrtiei de schi”.