Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, este primul oficial din România care s-a deplasat în Ucraina după izbucnirea războiului din această țară. Gheorghe Flutur a ajuns în această dimineață în Cernăuți, acolo unde s-a întâlnit cu guvernatorul acestei regiuni Serghii Osaciuk, după care a mers la depozitele în care sunt depozitate ajutoarele umanitare trimise deja din România. Gheorghe Flutur va mai avea discuții cu oficialii din regiunea Cernăuți pentru a vedea care este necesarul de ajutoare pentru perioada următoare.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings