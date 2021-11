Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, vrea ca Guvernul să livreze rapid măsuri socio-economice. Totodată, el a anunțat, la Radio Top, că la Suceava ar urma să vină nu peste multă vreme premierul Nicolae Ciucă. În calitate de prim-vicepreședinte al PNL, Gheorghe Flutur a participat la negocierile pentru formarea guvernului PSD-PNL-UDMR. Liderul liberal a afirmat, la Radio Top: „Noul guvern trebuie să-și vadă de treabă și să livreze repede măsuri bune pentru că sunt foarte multe proiecte care așteaptă clarificări. De exemplu, eu vreau modernizarea vămii Siret. Probabil că premierul Ciucă va veni la Suceava foarte repede, pentru că mi-a promis. Am niște lucruri pe care vreau să i le cer pe partea de infrastructură, pe partea de turism. Pe relația cu Ucraina mă interesează și flexibilizarea forței de muncă pentru a putea aduce muncitori și de la Cernăuți dacă nu am suficienți din județul Suceava. Mulți de la noi pleacă afară, nu-i poți opri”. Pe de altă parte, președintele Flutur a arătat că autoritățile sucevene au depus numeroase proiecte în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. El a menționat că proiectele însumează aproximativ 4 miliarde de lei și vizează, în general, modernizarea de drumuri și alimentări cu apă și canalizare.

