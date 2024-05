Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut sâmbătă un maraton electoral. După ce dimineață a fost la Bacău împreună cu Președintele PNL Nicolae Ciucă la lansarea candidatului PNL, Mircea Fechet, pentru președinția Consiliului Județean Bacău, a participat la o întâlnire electorală la Broșteni cu primarul Alexandru Hurjui și cu alegătorii. Spre seară, președintele PNL Suceava a participat, împreună cu deputatul Angelica Fădor, primarul de Dorna, Ilie Boncheș, și candidatul la funcția de primar al municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, la lansarea candidaturii lui Adrian Grigoraș pentru primăria comunei Coșna din partea PNL. Președintele Gheorghe Flutur a vorbit despre omul familist Adrian Grigoraș, o familie frumoasă cu 3 copii, despre omul antreprenor Adrian Grigoraș care are o carmangerie și produce delicatese tradiționale din carnea animalelor din propria fermă. Adrian Grigoraș este un om de inițiativă, un foarte bun gospodar, promovează puternic Bucovina și Țara Dornelor și este soluția de succes pentru frumoasa localitate de munte, Coșna, pentru mandatul următor. Președintele Flutur a amintit de Drumul Județean Coșna – Grădinița, hotar cu județul Bistrița-Năsăud, modernizat de Consiliul Județean Suceava în acest mandat. ”Acest drum, care arată impecabil, a schimbat la față localitatea Coșna. Mai avem 4 km de modernizat până la granița cu Bistrița-Năsăud și dorim să facem legătura cu Ardealul, cu Valea Someșului pe acest traseu de legătură dintre Bucovina și Ardeal pentru dezvoltarea turismului și a celorlalte activități economice”, a spus Flutur. Coșna are tradiții în procesarea ciupercilor și a fructelor de pădure, are tradiție în domeniul fabricării brânzeturilor și propunerea făcută de președintele Flutur este să devină, în cadrul OMD Bucovina, furnizor de dulcețuri, compoturi, sucuri naturale de fructe, ciuperci și preparate din fructe de pădure care să fie folosite de pensiunile turistice din țara Dornelor și, de ce nu, din toată Bucovina.