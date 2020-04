Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a vindecat de noul coronavirus și a reînceput activitatea. „În cursul zilei de ieri am fost informat de DSP Suceava că rezultatele ultimelor două teste sunt negative și că îmi pot relua activitatea zilnică.

Așadar, începând din dimineața zilei de astăzi, vineri, 10 aprilie, m-am prezentat la muncă”, a transmis Gheorghe Flutur. El a declarat că prima întâlnire de lucru a avut-o la Spitalul Județean, unde a discutat cu secretarul de stat din Ministerul Sănătății, gen. (r) Ionel Oprea, cu managerul Spitalului, colonelul medic Daniel Derioiu și cu prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan.

„Am dorit să aflu care sunt urgențele, iar din acest moment sunt în mijlocul celor care fac eforturi pentru normalizarea situației în județul Suceava, fiind la dispoziția lor 24 de ore din 24.

Adresez rugămintea sucevenilor să respecte măsurile stabilite de autorități pentru a putea stăvili cât mai repede această pandemie”, a mai declarat Flutur.