Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a salutat implicarea liberalilor suceveni în sprijinirea refugiaților din Ucraina și a cetățenilor ucraineni din regiunea Cernăuți. „Dragi colegi, vă mulțumim ca v-ați gândit la cei în nevoie!”, a transmis Gheorghe Flutur. El a spus că în momentul de față, prin vama Siret trec nu mai puțin de 500 – 700 de emigranți în fiecare oră. Flutur a amintit că în urma discuțiilor cu guvernatorul regiunii Cernăuți a fost stabilit un culoar special pentru transporturile umanitare pe ruta Siret – Cernăuți.

El a mai spus că telefoanele de contact de la Comandamentul din Vama Siret sunt 𝟎𝟕𝟓𝟖.𝟐𝟑𝟐.𝟎𝟎𝟏 și 𝟎𝟕𝟓𝟖.𝟎𝟖𝟓.𝟔𝟖𝟎. De asemenea, contul bancar deschis de Crucea Roșie pentru donații este RO21RNCB0244020411980024, Banca BCR, cod SWIFT:RNCBROBU; Beneficiar societatea de Cruce Roșie, Filiala Suceava; CIF 4244520.

În acest context, șeful administrației județene a transmis și o listă de produce necesare pentru ajutoarele umanitare și pentru refugiații din Ucraina, respectiv conserve și mâncare neperisabilă, paturi, perne, produse alimentare (fără carne de porc), șosete groase pentru copii și adulți, încălțăminte de iarnă pentru copii și adulți, deodorante, îmbrăcăminte de iarnă pentru copii și adulți, medicamente pentru copii, creme și scutece pentru copii, lapte praf pentru sugari, cu și fără lactoză, termosuri, fierbătoare de apă, încărcătoare de telefon, produse fără gluten, șervețele umede, termometre pentru copii și pixuri pentru tabără.