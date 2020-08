Astăzi, președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea administrației județene. La lansarea oficială a candidaturii, care a avut loc la sediul PNL din Suceava, au fost prezenți primarii liberali Ion Lungu, Ilie Boncheș, Mihăiță Negură, precum și candidații pentru funcțiile de primar din Rădăuți și Fălticeni, Bogdan Loghin și Ionel Vasiliu.

În discursul său, Gheorghe Flutur a declarat că pornește încrezător la drum, cu un obiectiv așteptat de toți locuitorii județului, „revenirea la normalitate a Sucevei”. ”Când vorbesc de normalitate mă refer la viața socială, economică, culturală și la tot ce așteaptă oamenii. Am dovedit că pot să fac lucruri bune cu echipa și sunt convins că sucevenii vor gira pentru noi pentru a duce județul acolo unde îi este locul”. Președintele Flutur a mai spus: „Vorbim de dezvoltare și vorbim de infrastructură. Acum vin proiecte mari. În primul rând, pentru infrastructura de drumuri județene. Doresc în mandatul următor cu echipa mea de consilieri să finalizez modernizarea rețelei de drumuri județene. Numai în acest mandat am modernizat circa 300 de kilometri de drumuri județene. Avem proiecte depuse deja pe axele de dezvoltare pe bani europeni”, a spus Gheorghe Flutur.

Gheorghe Flutur: Deja încep să dea roade demersurile pe care le-am făcut pentru Autostrada A7 Siret – Suceava – București

Președintele CJ Suceava a adăugat că nu va rămâne pasiv nici față de investițiile în modernizarea drumurilor naționale și în construcția de autostrăzi. „Deja încep să dea roade demersurile pe care le-am făcut pentru autostrada A7 Siret- Suceava – București. Am cerut Ministerului Transporturilor să facem un parteneriat și să ne întâlnim de câte ori este nevoie pentru a accelera procedurile și pentru a începe cât mai repede. Apoi Autostrada Nordului Suceava – Vatra Dornei – Bistrița Năsăud – Dej – Satu Mare, centurile ocolitoare de la Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, sunt alte priorități pe care le voi avea în vedere din funcția de președinte al CJ Suceava, așa cum am făcut-o și până acum”, a precizat liderul PNL Suceava. El a mai spus că are în vedere și investițiile în modernizarea căilor ferate, precizând că magistrala București – Suceava, spre granița cu Ucraina, este deja în linie dreaptă. „Și mai avem și o datorie din mandatul pe care îl încheiem: trenul Suceava – Cernăuți, care din diverse motive, care nu au depins de mine, nu a fost pus în practică în acest mandat”, a spus Flutur. El a adăugat că un alt domeniu important este cel al sănătății. „Pentru noi este revenirea la normalitate și facem eforturi zilnice pentru acest lucru. Trebuie să învățăm din ceea ce nu a funcționat, dar voi continua și investițiile pentru mandatul următor”, a subliniat Gheorghe Flutur. Președintele CJ Suceava a spus că investițiile prioritare vor fi spitalul de copii, spitalul de boli infecțioase, amenajarea spațiilor și extinderea secției de oncologie, finalizarea de noi blocuri operatoare, construcția unui bloc de locuințe pentru medici și aducerea de personal medical și îmbunătățirea actului medical în raport cu pacienții la Spitalul Județean Suceava, dar și o mai strânsă și mai bună colaborare cu spitalele din județul Suceava.

Gheorghe Flutur a declarat că și în domeniul educației are în vedere „un parteneriat puternic” pentru dezvoltarea județului cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. „Mă refer aici la sprijin reciproc pentru înființarea Facultății de Medicină. Apoi vorbim de parteneriate și asocieri de tip cluster. Avem deja unul și dorim și alte astfel de parteneriate, pentru parcuri tehnologice, în colaborare cu primăriile din județ. Vorbim apoi de învățământul gimnazial și școlile profesionale de meserii. Am fost alături, i-am finanțat, le-am dat stimulente și o s-o facem în continuare. Și vreau să o spun apăsat că una dintre priorități este susținerea școlilor de meserii cerute de piața muncii din Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur. El a mai spus că investiții importante urmează să se facă și în extinderea rețelelor de apă și canalizare. Flutur a amintit de proiectul cu o valoare de un sfert de miliard de euro, prin care rețeaua de apă și canal va fi extinsă, beneficiari fiind o treime din populația județului. De asemenea, el a vorbit și de proiectele pentru extinderea rețelelor de gaze naturale. „Printre prioritățile mele se numără parteneriate cu biserica, rezolvarea problemelor ce țin de protecția socială și aici mă refer în primul rând la ceea ce înseamnă protecția persoanelor cu handicap și spații amenajate pentru aceștia”, a precizat Flutur. El a mai spus că pe lista de priorități se află și îndiguirile cursurilor de apă.

Flutur: Nopțile vor fi mai scurte în acest mandat pentru noi. Vreau să venim în întimpinarea banilor europeni care bat la ușa României

Un domeniu prioritar pentru Gheorghe Flutur va fi și turismul, el amintit de proiectele pentru Asociația turistică stațiunea „Bucovina”, circulația pe baza de tichete de vacanță în localitățile din această stațiune, modernizarea taberei Bucșoaia, dar și punerea în valoare a muntelui Rarău și promovarea monumentelor UNESCO din județ.

„Am în vedere în mod deosebit și problemele legate de tineri, promovarea locurilor de muncă prin parteneriate și atragerea de investitori. De asemenea, programe culturale pentru tineri și doar unul aș vrea să spun. Sper anul viitor să fie finalizat drumul până pe Rarău, al treilea drum, pe Izvorul Alb și am în vedere un mare festival al tineretului, Stelele Rarăulului, un parteneriat cu primăria Câmpulung Moldovenesc, și sunt convins că zeci de mii de tineri vor fi acolo. Vreau să subliniez faptul că problemele de protecția mediului le voi avea ca prioritate de grad zero și mă refer la implicarea în parteneriate pentru promovarea măsurilor de protecție a mediului. Am în vedere digitalizarea și transparentizarea administrației publice. Următorul pas înseamnă 100% digitalizare, accesul oamenilor on-line pentru a putea simplifica birocrația. Sunt lucruri care va trebuie să le facem împreună cu primarii. La fel cum sunt foarte multe lucruri legate de sprijinirea inițiativelor locale și a mediului de afaceri. Camera de Comerț va fi partenerul de bază pentru ca în județul Suceava să aducem mai mulți oameni de afaceri, sau de aici să îi promovăm să devină oameni de afaceri. Am cerut primarilor, candidaților, identificarea de parcuri industriale. Noi avem parcul de la aeroportul Suceava. Fie că vorbim de Suceava, cu domnul primar Ion Lungu, apoi la Rădăuți există posibilitatea în zonele limitrofe cu localitățile vecine, dar și la Vatra Dornei, Câmpulung sau Fălticeni. Trebuie să intrăm în perioada dezvoltării economice prin crearea de locuri de muncă. Iar eu cred că autostrăzile vor funcționa ca un magnet pentru locurile de muncă. Nu în ultimul rând, avem în vedere aeroportul, unde în septembrie sperăm să finalizăm terminalul pentru dublarea capacității de procesare a numărului de pasageri, linii interne și internaționale noi și nu în ultimul rând terminalul cargo pentru exportul de mărfuri. Sunt câteva lucruri, în lini mari, pe care le-am spus aici, proiecte ambițioase. Și le-am spus colegilor care au intrat în echipa mea, dar și primarii știu acest lucru: nopțile vor fi mai scurte în acest mandat pentru noi. Vom avea enorm de multă treabă. Vreau să venim în întimpinarea banilor europeni care bat la ușa României și trebuie cheltuiți inteligent pentru dezvoltare”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a ținut să precizeze și faptul că lista de candidați de consilieri județeni este una de profesioniști din toate domeniile de activitate, cu o reprezentare în tot județul și cu o medie de vârstă de 45 de ani.