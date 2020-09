Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur și primarul din Liteni, sunt convinși că viitoarea autostradă A 7 Siret – Suceava – București va contribui la dezvoltarea acestei zone a județului. Cei doi a inspectat lucrările la drumul județean Suceava – Liteni – Dolhasca – limita cu județul Iași, care se va intersecta cu viitoarea autostradă. „Sunt umăr la umăr cu primarul nostru de la Liteni, cu tânărul Tomiță Onisii. am venit să verific drumul județean și mă bucură că e un șantier întreg pe tot tronsonul de la Suceava spre Dolhasca. Aici e un tronson care leagă Liteni de zona Siliștea și iese spre Valea Glodului, un drum pe care noi îl modernizăm cu fonduri europene. Oamenii sunt bucuroși de această investiție și vreau să remarc faptul că primarul Tomiță Onisii este un primar de toată isprava. Are școlile puse la punct, grădinițele, a implementat și un proiect pentru canalizare și în același timp asfaltat mai multe drumuri în mandatul ăsta. Am fost alături de el și este important că mai vrea și alte investiții. Și e bine când un om cere și mai vrea. Tomiță Onisii este unul dintre primarii pe care dacă îl dai afară pe ușă intră pe geam. Vine cere se zbate, are inițiativă și sunt mândru de un primar argint viu cum este primarul meu Tomiță Onisii”, a declarat Gheorghe Flutur. El a amintit că săptămâna viitoare la Suceava va fi semnat proiectul pentru autostrada care leagă Suceava de București, care va trece și prin Liteni, autostrada A7 Siret – Suceava – București. Gheorghe Flutur a precizat că aceasta va fi o investiție pe fonduri europene de circa 2,5 miliarde de euro, pe ruta lege Siret, Suceava, Liteni, Dolhasca, Pașcani, Ploiești, București. „Este un drum pe care tinerii vor putea pleca mai ușor la București, dar se vor putea și întoarce acasă. Dar până dăm drumul la autostradă voi țineți ritmul așa și să continuați să asfaltați. Noi vă asfaltăm și drumul județean, îl lărgim până la opt metri lățime și ce e important e că eu am papucii plini de bitum. Județul Suceava este un șantier, nu numai la Liteni”, a arătat Gheorghe Flutur.

La rândul său, primarul Tomiță Onisii i-a mulțumit lui Gheorghe Flutur pentru preocuparea pe care o are pentru investițiile din orașul Liteni. Tomiță Onisii a mai spus că pe lângă drumul județean, în Liteni au fost asfaltate mai multe drumuri, printr-un program multianual al primăriei. „Sunt drumuri care se asfaltează pentru prima dată. Drumuri care tot timpul au fost de piatră și oamenii sunt foarte mulțumiți și bucuroși că se întâmplă acest lucru. Și nu a fost ușor, pentru că atunci când am preluat funcția de primar nu am găsit nici un metru de drum făcut în Liteni. De asemenea, am încercat în primul rând să facem rețelele de utilități, ceea ce de foarte multe ori a adus disconfort. Și pe această cale vreau le mulțumesc cetățenilor că au acceptat și încet-încet facem și drumurile. Aici avem apă, canalizare, iluminatul public reabilitat, facem și drumul și încercăm ca localitatea Liteni cu satele aparținătoare să arate cum trebuia să arate mai de demult”, a declarat primarul din Liteni. El a ținut să aprecieze faptul că președintele CJ Suceava s-a luptat pentru construcția autostrăzii A7 Siret – Suceava – București, care va trece prin zona orașului Liteni. „Este o autostradă care va da posibilitatea orașului Liteni să aibă o deschidere mult mai mare spre dezvoltare, spre civilizație, spre un trai mai bun a locuitorilor de aici”, a precizat Tomiță Onisii.