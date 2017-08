Șeful administrației județene Gheorghe Flutur, a participat joi alături de primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, la o acțiune de ecologizare pe drumul național DN 29A în zona Pădurii Adâncata. La acțiunea inițiată de șeful administrației județene au participat aproximativ 100 de voluntari. Gheorghe Flutur a făcut apel la primari să-i urmeze exemplul și să facă la rândul lor acțiuni de igienizare în zonele cu impact turistic.

”Am inițiat această acțiune de curățenie pentru că era prea multă mizerie pe DN 29A în zona Pădurii Adâncata și o să facem acest lucru în tot județul. Fac un apel către colegii primari, către societățile de salubrizare să facă curat pentru că sunt anumite trasee care nu ne fac cinste. Suntem în luna august avem mulți turiști și sunt anumite zone cu mizerie foarte multă aruncată pe marginea drumurilor în special în zonele cu pădure și e obligația noastră să facem curat. Bineânțeles că obligația turiștilor este să strângă deșeurile în urma picnicurilor și să parcheze mașinile astfel încât să nu agreseze mediul dar obligația noastră ca județ turistic este să fim mai atenți. De aceea am inițiat acțiunea de curățenie și vom face asta în tot județul în perioada următoare”, a declarat Flutur.

În jur de 100 de voluntari mobilizați la acțiunea de la Adâncata

La rândul său primarul Viorel Cucu a ținut să precizeze că s-au ecologizat în jur de 20 de hectare de teren și că acțiunea a fost sprijinită de angajații ocolului silvic Adâncata.

”Am ecologizat vreo 3 kilometri pe DN29A și 2 kilometri pe drumul spre Fetești la inițiativa domnului președinte Flutur care este mereu surprinzător mereu vine cu fel de fel de idei binevenite pentru comunitățile locale. Într-un timp foarte scurt am reușit să mobilizăm peste 100 de voluntari. A fost o acțiune foarte importantă pentru mediul înconjurător. În plus este Luna Diasporei cu mulți turiști care ne vizitează și asemenea inițiative sunt binevenite. Am scos cred că vreo trei mașini de gunoaie însemnând în jur de 80 de metri cubi. Fac și au apel către toți colegii mei primari care au păduri pe raza localităților respective să copieze inițiativa președintelui. Vreau să le mulțumesc celor care au participat la acțiune precum și ocolului silvic Adâncata care a mobilizat pădurarii și au venit în sprijinul nostru”, a declarat Viorel Cucu.