Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat autorităților centrale urgentarea începerii lucrărilor la a doua șosea de centură a municipiului Suceava, „Suceava Sud”. Gheorghe Flutur a precizat că această șosea de centură ar urma să aibă o lungime de 7,4 kilometri. „Este o șosea de care avem foarte mare nevoie noi sucevenii pentru a scoate din aglomerație municipiul Suceava. E momentul să lansăm acest proiect, pentru o șosea de centură care pornește tot de la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, și apoi spre Salcea. Asta va ajuta foarte mult circulația în municipiul Suceava și sigur că ne trebuie un inel, pentru a funcționa eficient. Zona de Nord, Nor-Est a Sucevei, între Burdujeni și Ițcani, acolo cred că pot fi amenajate niște drumuri lărgite”, a spus Flutur. El a mai adăugat că se află în tratative cu primarul Sucevei, Ion Lungu, pentru a găsi o soluție în vederea amenajării unui drum între Aeroportul „Ștefan cel Mare” și cartierul Burdujeni. Gheorghe Flutur a precizat că este vorba despre un drum industrial, pentru a asigura accesul către și dinspre viitorul parc industrial de la Centrul Economic Bucovina.

