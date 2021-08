Județul Suceava este un întreg șantier, a declarat astăzi președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a arătat că se lucrează la modernizarea mai multor drumuri județene. El a anunțat în premieră că s-a început asfaltarea drumului Izvorul Alb-Rarău.

Se toarnă asfalt pe drumul Izvorul Alb-Rarău

”Suceava este un șantier și vreau să reamintesc aici la Vatra Dornei. Dacă Țara Dornelor beneficiază de investiții mari în drumurile județene, vă invit zilele următoare să vedeți că se asfaltează și în alte locuri din județ. Vă spun în premieră că se asfaltează drumul Izvorul Alb-Rarău. Se lucrează la turnat asfalt. Este a treia cale de acces spre muntele Rarău pentru că prima am făcut-o prin Pojorâta, a doua este prin Chiril și a treia este vechiul drum Izvorul Alb. Apoi se lucrează la Slătioara, asfaltarea drumului spre Codrii Seculari de la Slătioara. Am făcut documentația și sperăm cât de repede să știm cât de repede cine va lucra pe drumul la Prihodiște care leagă Stulpicani de Câmpulung Moldovenesc. Se lucrează la Pleșa peste Obcina Mare între Mănăstirea Humorului și Cacica. Se lucrează la Mălini-Slatina, la Boroaia s-a finalizat drumul, se lucrează la Hârtop – Vulturești, la Mușenița și multe alte locuri unde putem să spunem că suntem un șantier întreg și plus că avem pregătite și alte noi priecte de dezvoltare a infrastructurii județului Suceava”, a declarat Flutur.

Se așteaptă rezultatul licitației la centura ocolitoare a orașului Gura Humorului

El a menționat că se așteaptă rezultatul licitației la centura ocolitoare a orașului Gura Humorului. ”În momentul de față cea mai mare problemă în județul Suceava este tranzitarea orașului Gura Humorului. Din păcate aglomerația de vară ne creează mari probleme de trafic. CJ Suceava și-a asumat să facă tot ce îseamnă organizarea licitației de proiectare și execuție a lucrării pe bani europeni a unei porțiuni din Autostrada Nordului. Așteptăm A7 cu sufletul la gură. În momentul de față se lucrează la stabilirea exactă a traseului și la studiile geotehnice pentru traseul Autostrăzii București – Suceava – Siret”, a încheiat președintele Consiliului Județean.