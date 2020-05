Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, constată după analiza ultimelor date de astăzi privind situația epidemică în județul Suceava, că sunt semne clare de însănătoșire, semnale foarte bune privind trendul evoluției situație în județ.

”De la Spitalul Județean Suceava avem câteva date elocvente. In primul rând numărul externărilor depășește numărul internărilor. Crește zi de zi numărul de paturi libere în zona COVID. Din fericire, numărul de ventilatoare este suficient, cu 36 ventilatoare mari și mai multe ventilatoare mici. Este momentul recalibrării setului de măsuri care trebuie luate în continuare în lupta cu COVID-19, ținând cont de propunerile conducerii Spitalului. De aceea am cerut întrunirea de urgență a Consiliului de Administrație la Spital pentru a reface prioritizarea măsurilor și a nevoilor. Trebuie bine pregătită revenirea la activitatea normală a Spitalului Județean, atât pe secții cât și în ambulatoriu. Pentru aceasta trebuie făcute o serie amenajări atât în corpul nou cât și la Secția Infecțioase, pentru triaje, construcții modulare pentru echiparea si dezechiparea personalului și multe altele. În județul Suceava, în ultimele zile a scăzut foarte mult, pe un trend care se menține, numărul cazurilor de COVID în evoluție, iar 68 de localități sunt înregistrate cu zero cazuri. Caracteristici îmbucurătoare sunt valabile și pentru localitățile din zona carantinată, Municipiul Suceava cu celelalte opt localități”, a arătat Flutur.

El a subliniat că a continuat testarea beneficiarilor și a personalului în centrele aparținând de Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. In majoritatea centrelor unde s-au făcut teste, toți sunt negativi. Este vorba despre Centrele Blijdorp, Șcheia, Mihoveni, Dolhasca și Fălticeni.

”La Sasca situația evoluează foarte bine. Din cei 226 beneficiari recent retestați, 192 sunt deja negativi. Toți se simt bine, nu sunt probleme. Din rândul personalului din tura din interior doar 4 cazuri de pozitivi din totalul de 73, iar din tura care trebuie să intre a fost depistă pozitiv o singură persoană”, a mai spus Flutur.