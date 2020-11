Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că susține ca la Spitalul Municipal Rădăuți se fie construit un nou pavilion pentru boli infecțioase. Gheorghe Flutur a spus că investiția ar putea fi finanțată printr-un proiect cu fonduri guvernamentale. El a precizat că susține acest proiect care ar urma să fie inițiat și promovat de municipalitatea rădăuțeană, cu atât mai mult cu cât în momentul de față spitalul din Rădăuți este spital suport Covid pentru Spitalul Județean Suceava. Flutur a subliniat faptul că un astfel de proiect vine în completarea investițiilor pe care Consiliul Județean urmează să le realizeze în Suceava, respectiv construcția unui spital de boli infecțioase și a unui spital pentru copii.

Trebuie spus că luni, primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a fost deja la Compania Națională de Investiții în vederea demarării procedurilor proiectului pentru de construcția unui nou pavilion de boli infecțioase. „Vreau să punctez în mod deosebit faptul că beneficiem de sprijinul extraordinar în acest sens din partea Președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur. În acest sens, a avut loc o discuție la CNI privind proiectul pentru construirea unui pavilion de boli infecțioase in curtea Spitalului Vechi. A fost o vizită de lucru importantă în care mi s-a confirmat profesionalismul și deschiderea totală pentru a dezvolta localități, din partea instituțiilor aflate in subordinea Guvernului Ludovic Orban. În final nu pot decât sa spun că sunt foarte încrezător în echipa PNL, echipă împreună cu care voi aduce creșterea calității vieții in Rădăuți”, a spus primarul Bogdan Loghin.