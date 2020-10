Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a convocat la sediul instituției o întâlnire de lucru cu constructorii care lucrează la modernizarea drumului Suceava-Iași, atât cei de pe tronsonul Suceava-Ipotesti-Bosanci-Udesti-Liteni-Dolhasca, cât și cei de pșe tronsonul Suceava-Moara-Stroiesti-Darmănești.

De față au fost și primarii din localitățile străbătute de acest drum, reprezentanții firmei de consultanță și liderul de proiect. Flutur s-a declarat nemulțumit că unele firme din asociere care lucrează în zona Liteni, dar și în zona Todirești nu au un ritm de lucru corespunzător și nici nu acoperă șanțurile făcute pe marginea drumului, în unele zone șanțurile fiind deja pline cu apă.

”Am solicitat ca firmele constructoare să lucreze de așa manieră încât să reducă la maxim disconfortul creat populației”

”Am cerut liderului asocierii ca să efectueze permanent monitorizarea execuției lucrărilor cu luarea măsurilor de siguranță rutieră.Le-am sugerat ca pe parcursul lucrării imediat ce se efectuează săpătura să se acționeze rapid pentru umplerea cu material concasat conform procedurilor. Lucrurile trebuie concentrate pentru că sunt mulți localnici care aduc recolta din câmp, iar tot acum a scăzut vizibilitatea. CJ Suceava este la zi cu plățile pentru lucrările efectuate. Am solicitat ca firmele constructoare să lucreze de așa manieră încât să reduca la maxim disconfortul creat populației”, a spus Flutur.

Gheorghe Flutur a cerut primarilor să supravegheze lucrările și de fiecare dată când constată existența unor probleme să le semnaleze conducerii CJ Suceava cu atât mai mult cu cât lucrările vor începe și în intravilanul localităților.

”Acesta este un proiect european în valoare de 47 de milioane de euro și o contribuție semnificativă a CJ Suceava, de circa 18 milioane de euro. Va fi cea mai importantă arteră care leagă Suceava de Iași și care va fi foarte utilă locuitorilor întregului județ. Am propus întâlniri săptămânale de lucru pentru a accelera lucrările în această perioadă cât vremea mai permite.Vom continua lucrările și la Panaci-Bilbor, mai e de aplicat stratul de uzură în Pasul Puzdra, mai sunt lucrări de modernizare în desfășurare, Siret-Mușenița, la Slatina, Hârtop, Vulturești, spre Rarău prin Izvorul Alb, Pleșa-Solonețul Nou și vom încerca să profităm la maximum de temperaturi care permit efectuarea de lucrări”, a mai spus Gheorghe Flutur.