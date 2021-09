Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, va fi unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL. Anunțul a fost făcut de noul lider al PNL, premierul României Florin Cîțu, care în urmă cu scurt timp și-a anunțat echipa pe care o va avea alături la conducerea acestei formațiuni politice. Astfel, Florin Cîțu a spus că propunerile pentru cei patru prim-vicepreședinți ai PNL sunt Gheorghe Flutur, care se va ocupa de politici publice, Rareș Bogdan – comunicare și relații internaționale, Iulian Dumitrescu – mediu de afaceri și societate civilă și Lucian Bode – strategii politice. „Am nevoie de o echipă care s-a construit, pe care am construit-o în această perioadă. Sunt oameni alături de care sunt sigur că vom transforma România. Ceea ce am făcut noi în această campanie a campanie a fost o mișcare liberală. O mișcare care va transforma România. După 30 de ani veți vedea că PNL, încă o dată în istorie, va moderniza România. O va transforma în bine și o va face o putere economică în Uniunea Europeană. Vă garantez”, a spus liderul PNL.

