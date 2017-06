Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat că vrea mai multe parcări în zona masivului Rarău. Gheorghe Flutur a spus că zilele acestea va avea discuţii pe această temă cu primarii din zona Câmpulung Moldovenesc arătând că în minivacanţa de 1 iunie parcările de pe Rarău nu au făcut faţă. „A fost foarte multă lume în Bucovina în aceste zile. Pensiunile au fost arhipline iar parcările de pe Rarău nu au făcut faţă. Vreau să discut cu primarii din zona Câmpulung pentru a găsi soluţii ca să mărim numărul locurilor de parcare pe platoul masivului Rarău. Am observat că şi traseele montane sunt foarte solicitate şi de aceea trebuie să avem grijă să le întreţinem corespunzător”, a spus Flutur.

Gheorghe Flutur a declarat că administraţia judeţeană este preocupată de asigurarea unor condiţii propice pentru a primi turiştii arătând că momentan este nemulţumit de calitatea unor sectoare de drumuri naţionale. „Am cerut Companiei Naţionale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere să intervină pentru că sunt nemulţumit de calitatea drumurilor. Drumurile de la intrarea în judeţul Suceava precum DN2 sunt proaste, sunt cu găuri sau peticite necorespunzător. Suceava este o zonă turistică importantă şi trebuie să ne pregătim să primim tot mai mulţi turişti”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean. Flutur se aşteaptă ca în această vară în judeţul Suceava să fie o explozie de turişti fiind convins că Festivalul Ştefanian şi Festivalul Medieval vor atrage număr record de vizitatori.