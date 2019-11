Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut astăzi, la prima oră, o analiză privind pregătirea pentru sezonul de iarnă a drumurilor județene. El a transmis că sunt pregătite 5.800 tone de nisip și 230 tone sare, depuse în 12 baze de deszăpezire și 3 puncte de sprijin, urmând să se continue aprovizionarea cu întreaga cantitate de material antiderapant estimată a fi necesară pentru asigurarea condițiilor de circulație pe drumurile județene în sezonul de iarnă 2019-2020.

”Am cerut firmelor care răspund de menținerea în stare de funcționare și întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene să se asigure că au pregătite toate utilajele, pentru a nu avea surprize. De asemenea am analizat stadiul realizării marcajelor rutiere, a montării parapetelor și a indicatoarelor rutiere. Se execută marcaje rutiere pe drumul Broșteni – Stulpicani, precum și în zonele Horodniceni, Mălini și Slatina. Se montează parapete și indicatoare rutiere în zonele Moldovița, Breaza și Izvoarele Sucevei”, a spus Flutur.

El a adăugat că discuțiile de astăzi au vizat și continuarea lucrărilor de asfaltare, pentru că vremea permite să se asfalteze în luna noiembrie. ”Lucrări de asfaltare sunt la Ostra, astfel că pe drumul care trece prin Pasul Puzdra s-au asfaltat în total 25 km. Am cerut să se tureze motoarele pentru a se finaliza lucrările aici.

In zona Liteni, la drumul care face legătura cu județul Botoșani, pe tronsonul Roșcani – Vercicani s-a aplicat primul strat, urmând ca, începând de mâine, să înceapă lucrările la stratul de uzură. Avem lucrări și în zona Câmpulung Moldovenesc, la drumul spre Rarău prin Izvoru Alb. Se lucrează la fundație și elevații ziduri de sprijin din beton, pornind din dreptul pârtiei, spre Pietrele Doamnei”, a arătat președintele Consiliului Județean. El a ținut să menționeze că anul acesta s-a lucrat mai mult decât s-ar fi așteptat la un moment dat, și asta pentru că vremea a permis iar firmele s-au ținut de cuvânt.