Președintele CJ Suceava, Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi că după ce se va întoarce de la Forumul Economic de la Krynica, din Polonia, va urgența discuțiile și dezbaterile pentru definitivarea master planului de turism al județului. Gheorghe Flutur a participat astăzi la o dezbatere pe teme de turism, care a avut loc în cadrul forumului din Polonia, precizând că a vorbit atât în numele județului Suceava, cât și al Regiunii de Nord-Est. Flutur a arătat că această regiune, cea mai mare din țară, are aproximativ 4.000 de monumente istorice, opt monumente UNESCO, toate situate în județul Suceava, trei parcuri naționale, un parc natural și 55 de arii protejate.

El a mai precizat că în Regiunea de Nord Este sunt circa 27.000 de locuri de cazare, în aproape 900 de unități de primire turistică, mai mult de jumătate dintre acestea fiind în județul Suceava.

„În Regiunea de Nord-Est, județul Suceava este cap de afiș, cu cel mai mare număr de turiști, cu cel mai mare număr de locuri de cazare, și asta ne obligă să ne ocupăm și mai mult de acest domeniu aducător de profit. Iar aici în Polonia am abordat câteva teme importante. Ca să dezvolți turismul îți trebuie infrastructură, și în special drumuri. Am vorbit de strategia noastră și am cerut din nou construcția drumurilor rapide, a autostrăzii Nord-Sus, între Polonia, Ucraina și România, dar și de autostrăzile Est-Vest, care să ne lege cu Ardealul și Occidentul. De asemenea, turismul înseamnă și alte categorii de drumuri, și e nevoie în viitor, și am cerut acest lucru, de crearea unor programe europene, de tipul pol de dezvoltare turistică. Iar Bucovina va trebuie să devină un pol de dezvoltare turistică”, a declarat șeful administrației județene.



Gheorghe Flutur a adăugat că în cadrul discuțiilor din Polonia a prezentat faptul că turismul din județul Suceava este ramura economică cea mai dinamică, precizând că de anul trecut și până anul acesta numărul turiști a crescut cu 18%, iar în ultimii zece ani numărul acestora și al spațiilor de cazare s-a dublat. „Ca să ai turism îți trebuie și siguranță, ceea ce înseamnă investiții în sănătate, în rețeaua de spitale, sisteme de intervenție rapidă, sisteme de asigurări, dar și promovare și reclamă. Iar pentru aceasta, noi, administrația publică ne-am asociat pentru promovarea ofertei turistice și a produselor tradiționale specifice”, a precizat Gheorghe Flutur. El a mai spus că tot în cadrul forumului a vorbit și despre povești de succes din județ, evidențiind aici turismul tradițional, punerea în valoare a valorilor autentice, a gastronomiei, meșteșugurilor, dar și despre încurajarea agroturismului, a pensiunilor mici în care familiile sau asociații familiale sunt investitorii.

„Am vorbit apoi despre pelerinaje și de organizarea de evenimente în jurul sărbătorilor religioase. Vorbim aici despre pelerinaje către mănăstiri, către mănăstirile monumente UNESCO. În același timp am discutat și despre implicarea administrației județene în organizarea de evenimente culturale care atrag turiști, despre Asociația Produs în Bucovina, Asociația Bucovina Turistică, acestea fiind alte câteva povești de succes din județ”, a explicat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a mai declarat că una dintre temele prezentate a fost și cea legată de modernizarea Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava, dar și de deschiderea de noi rute, pe lângă cele 11 existente, inclusiv către Polonia și alte țări din Vestul Europei.

„Am mai prezentat și turismul activ, domeniile schiabile din județ, traseele turistice cu adrenalină, dar și noua formă de turism care apare la noi datorită multiculturalității din județ, a numeroaselor etnii, pentru care avem programele de căutare a originilor. Tot în cadrul discuțiilor am primit mai multe întrebări, una dintre acestea fiind legată de modul în care se implică autoritățile locale în încurajarea turismului. Și am spus că vom facem din timp cunoscut master planul pe infrastructura de transport și master planul de turism. De aceea, întors acasă, voi iniția dezbateri urgențe la nivelul Consiliului Județean Suceava pe master planul de turism al județului”, a afirmat Gheorghe Flutur. El a mai spus că la dezbaterile de astăzi pe tema turismului au fost prezent oficiali din mai multe țări, precum Polinia, Ucraina sau, Rusia, precum și operatori de turism.