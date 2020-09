Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că la Pătrăuți au început lucrările de asfaltare a drumului județean care traversează această comună. Gheorghe Flutur a adăugat că instituția pe care o conduce intenționează să modernizeze și drumul care face legătura între Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei, care va fi un „traseu turistic de excepție”. „Suntem pe drumul județean de la Pătrăuți, pe o porțiune pe care o modernizăm. Am făcut și în anii trecuți o parte din el și continuăm acum. Acest drum va fi modernizat și intenția noastră este să legăm Pătrăuți de Mitocu Dragomirnei. 1,2 kilometri sunt pe raza comunei Pătrăuți, drum care trece prin fond forestier și 2,5 kilometri sunt la Mitocu Dragomirnei. Această legătură va face un traseu turistic de excepție pentru monumentul UNESCO de la Pătrăuți și legătura cu Mănăstirea Dragomirna. În momentul de față acest drum arăta foarte-foarte rău, am fost alaltăieri aici și am solicitat constructorului să vină să acopere gropile și să toarne stratul de asfalt corespunzător. Eu mă bucur că vremea ne permite pentru că avem foarte multe șantiere în județ, dar și-au făcut timp să vină și aici la Pătrăuți. E de față și viceprimarul localității, Vasile Breabăn. Rugămintea mea este să protejeze cât e cald, să nu intre cu mașini sau căruțe pe contrasens și sper să iasă o treabă bună”, a declarat Gheorghe Flutur.

În același timp, Vasile Breabăn a ținut să mulțumească administrației Județene și lui Gheorghe Flutur pentru aceste lucrări de asfaltare a drumului județean. „Cetățenii comunei noastre aveau o mare problemă aici din cauză că drumul s-a degradat de-a lungul timpului. Și sperăm ca această modernizare o să ducă la un aflux mai mare de turiști la biserica din Pătrăuți, ctitorie a lui Ștefan cel Mare”, a spus Vasile Breabăn.