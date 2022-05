Gheorghe Gheorghiu a fost invitat la show-ul lui Măruță, iar artistul a trecut prin proba sosurilor picante, unde a făcut dezvăluiri în premieră despre relația cu Anca Țurcașiu și a spus numele vedetei alături de care și-ar dori să petreacă o noapte fierbinte, notează click.ro.

Gigi Gheorghiu, supranumit odinioară ,,craiul litoralului românesc”, a fost nevoit să dezvăluie trei defecte ale fostei sale iubite Anca Țurcașiu. Artistul nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume și a dat tot din casa în privința idilei cu frumoasa solistă. ,,Era narcisistă. Când îi ceream să mergem cu prietenii la un grătar, ea spunea că ,,mai bine citim o carte”. Am rămas în relații bune, suntem prieteni, am fost împreună cinci ani. Era frumoasă, chiar prea frumoasă. Am fost foarte bine împreună, am făcut un grup cu Mihai Constantinescu și Anastasia, au fost vremuri frumoase. A fost o relație foarte frumoasă. Nu era foarte greu să fiu într-o relație cu Anca Țurcașiu, dar așa a fost să fie. Întotdeauna mi-au plăcut femeile, mereu am avut parte de dragoste și apreciere din partea oamenilor. ” a dezvăluit Gheorghe Gheorghiu, potrivit sursei citate.

