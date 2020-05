Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Niță, a declarat, astăzi, că la toate centrele sociale din județ în care au fost focare de coronavirus, de la Sasca Mică, Costâna și Zvoriștea, lucrurile au evoluat foarte bine. Gheorghe Niță a făcut o evaluare a situației de la centrele sociale, de bătrâni și copii, ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, el precizând că numărul cazurilor de coronavirus a scăzut foarte mult.

Niță a arătat că la centrul social din Mitocu Dragomirnei, toți benficiarii și angajații sunt negativi la coronavirus. De asemenea, el a spus că și la centrul de la Todirești au fost testați toți beneficiarii și angajații, rezultatele fiind negative.

Vicepreședintele CJ Suceava a făcut referire în mod special la Centrul social de la Sasca Mică, din Cornu Luncii, acolo unde au fost 242 de persoane pozitive la coronavirus. „La Sasca Mică au fost testați recent 59 de beneficiari care au fost pozitivi ultima dată și care au fost neconcludenți, precum și 139 de angajați. În urma rezultatelor vă pot spune că doar 16 beneficiari mai sunt pozitivi și 43 sunt negativi. Deci a scăzut foarte mult numărul lor. Și continuăm testările cu salariații care stau la izolare timp de 14 zile. De precizat că 81 de angajați aflați la locul de muncă, trei au fost testați pozitiv. În același timp, din 58 de angajați aflați la izolare la domiciliu, șase sunt pozitivi, dar trebuie remarcat faptul că trei sunt din cei care au fost internați înainte în spital. Acum s-au pozitivat din nou”, a explicat Gheorghe Niță.

”Sperăm să nu mai auzim de acest Covid”

El a făcut referire și la centrul social de la Costâna, unde au fost testați 43 de angajați aflați în izolare la locul de muncă, din care doar doi sunt doi sunt pozitivi la coronavirus. De asemenea, din alți 41 de angajați aflați în izolare preventivă la domiciliu, 2 sunt pozitivi și 39 negativi. „Se observă că mergem spre stingerea focarelor din ambele centre, lucru nemaipomenit de bun pentru noi și pentru toți ceilalți care suntem alături de aceste centre de bătrâni”, a spus Niță. El a spus că tot de la centrul de la Costâna, 23 de persoane sunt internate la Spitalul Județean Suceava, 17 din cei testați pozitivi la primele testări și șase care au fost testați recent.

De asemenea, Gheorghe Niță a arătat că la centrul social de Pojorâta sunt 17 angajați aflați în izolare la locul de muncă și 19 angajați aflați în izolare preventivă la domiciliu, toți negativi.

”Vreau să le mulțumesc celor care au fost în prima linie, nu numai la centrele acestea, ci în toate centrele de bătrâni și de copii”

Niță a declarat că la centrul de la Zvoriștea, la care s-au făcut testări la începutul săptămânii, 20 de angajați sunt în izolare la locul de muncă, din care doi sunt pozitivi și 18 negativi. El a adăugat că alți 19 angajați aflați în izolare preventivă la domiciliu sunt negativi la coronavirus. De asemenea, din cei 64 de beneficiari ai centrului, 56 sunt negativi și 8 pozitivi.

„La toate centrele în care au fost focare, Sasca, Costâna și Zvoriștea, lucrurile au evoluat foarte bine. Și cu această ocazie vreau să le mulțumesc celor care au fost în prima linie, nu numai la centrele acestea, ci în toate centrele de bătrâni și de copii. Sunt oameni care și-au făcut datoria, mai ales cei din linia întâi care au mers la serviciu știind că se duc într-un focar de pozitivi. Și chiar le mulțumesc pe această cale, pentru că sunt niște oameni extraordinari. Am colaborat cu ei tot timpul în această perioadă, am avut grupuri de lucru cu ei, pentru a afla dacă există evenimente, dacă s-a întâmplat ceva. Au fost testați acești oameni în fiecare zi dimineață și seara cu termometrele. Am avut pulsoximetre și fiecare dintre ei au fost testați. Lucrurile merg spre bine. Am colaborat foarte bine în această perioadă și cu conducerea Direcției de Asistență Socială. Am ținut extraordinar de aproape cu cei care erau în aceste centre în linia întâi. Am avut în fiecare zi și fotografii cu mesele care le aveau, au avut mâncare bună și nu a fost nici o problemă. Angajații au acut echipamente, au și acum și avem stocuri în continuare. Și sperăm ca lucrurile să fie bune și să nu mai auzim de acest Covid”, a încheiat Gheorghe Niță.