Blue Air, cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportați, anunță retragerea din funcție a directorului general Gheorghe Răcaru și nominalizarea domnului Marius Puiu în funcția de director general al companiei.

Gheorghe Răcaru a decis, la vârsta de 70 de ani, și după 48 de ani dedicați aviației, să se retragă din funcția executivă. A fost director general al Blue Air încă din prima zi a companiei (13 decembrie 2004), și și-a menținut funcția până astăzi, cu o scurtă pauză în perioada 2009-2013. Astăzi, Gheorghe Răcaru a predat conducerea Blue Air către succesorul său, Marius Puiu.

“Să fiu în fruntea Blue Air a fost pasiunea și o parte a identității mele timp de foarte mulți ani. A fost un privilegiu să conduc această echipă talentată și sunt mândru că am avut oportunitatea să lucrez cu oamenii talentați pe care Blue Air îi are. Decizia de astăzi vine după câteva luni de reflecție. Atât eu, cât și Marius, împărtășim aceeași viziune în ceea ce privește viitorul companiei și am încredere că Blue Air va continua să prospere și de aici înainte”, a mai precizat Gheorghe Răcaru.

Marius Puiu, de astăzi noul director general al Blue Air, a precizat că: “este o onoare preluarea acestei funcții și accept cu recunoștință noua responsabilitate. În ultimii ani, am avut ocazia să lucrez alături de domnul Răcaru și sunt pregătit să dau tot ce este mai bun pentru a-i călca pe urme și pentru a conduce compania spre noi orizonturi.”

La rândul său, Tudor Constantinescu, Director Comercial Blue Air și președinte al Consiliului de Administrație, a declarat că “astăzi, Blue Air scrie o nouă pagină în istoria companiei odată cu predarea conducerii executive către Dl. Marius Puiu. Acționarii și Consiliul de Administrație al Blue Air doresc să-și exprime recunoștința pentru eforturile și dedicarea domnului Gheorghe Răcaru, oferite de la momentul lansării companiei, în 2004 și până astăzi. În același timp, este o onoare și o mare plăcere numirea lui Marius în funcția de Director General și sunt sigur că experiența de business și calitățile de leader ne vor ajuta să ducem mai departe povestea de succes a Blue Air”, a mai adăugat Tudor Constantinescu.

Marius Puiu, desemnat noul director general al Blue Air, lucrează în aviație din 1986, când a fost angajat la Tarom ca inginer de zbor. Începând cu anul 1993 s-a dedicat mediului privat, s-a specializat în managementul afacerilor și a condus mai multe companii. În urmă cu zece ani, Marius Puiu s-a alăturat echipei Blue Air ca pilot de Boeing 737, iar din 2013 a devenit unul dintre cei patru acționari ai companiei. În ultimii cinci ani, Marius Puiu a fost pilot comandant, a devenit instructor de zbor, iar din primăvara acestui an a fost numit Chief Operations Officer, în subordinea căruia s-au aflat diviziile Flight Operations, Ground Operations și Control Center Operations.