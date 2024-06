Deputatul PSD Gheorghe Șoldan a câștigat lupta cu liderul PNL Suceava Gheorghe Flutur pentru președinția Consiliului Suceava cu un avans de aproape 9.000 de voturi. Potrivit rezultatelor neoficiale, Gheorghe Șoldan a obținut 124.796 de voturi, adică un procent de 43,23%, în timp ce Gheorghe Flutur a fost votat de 116.018 de suceveni, adică un procent de 40,19%. Pe locul trei s-a situat candidatul ADU, Emanuel-Dumitru Ungureanu, care a fost votat de 21.051 de suceveni (7,3%), iar pe locul patru candidatul SOS, Silvestru-Rădăuți Bălan, cu 14.774 de voturi (5,12%). Candidatul Partidul Patrioților, Paula Sava, a primit 6.896 de voturi, respectiv 2,39%.

PSD a obținut o victorie clară și la votul pentru Consiliul Județean, având un procent de 41,72%, urmat de PNL cu 37,03%, AUR – 9,27%, ADU – 6,75%, SOS – 3,19%, PUSL – 1,14%, Partidul Patrioților – 0,89%.