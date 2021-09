Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a arătat îngrijorat de modul în care a început noul an școlar. Gheorghe Șoldan a spus că din punctul său de vedere noul an a început „foarte nepregătit” de către autorități în valul patru al pandemiei de Covid-19. „Mult succes elevilor, profesorilor și părinților în noul an școlar! Numai datorită lor, prin grija și implicarea lor, este frumos la școală. Altfel e greu. E greu acolo unde nu mai depinde de ei, acolo unde statul, ministerul și Guvernul trebuie să se ocupe de școală, dar nu o fac! De dimineață s-au deschis porțile școlilor, dar pe buzele tuturor părinților și profesorilor stă întrebarea: pentru cât timp? Noul an școlar a început foarte nepregătit de către autorități în fața valul 4 al pandemiei Covid-19. Nimeni nu știe ce urmează sau cum se va desfășura acest an școlar”, a declarat deputatul social democrat. El consideră că pandemia putea fi un bun prilej pentru digitalizarea învățământului, renovarea și construirea de școli, precum și pentru investiții în formarea noilor profesori. „Dar Iohannis și guvernul său au transformat „România Educată” – în „România haotică”!”, a spus Șoldan. El a adăugat că la începutul noului an școlar există câteva certitudini. „Școala a fost pusă pe butuci – nu sunt bani pentru reparații sau funcționare. Profesorii au fost mințiți că le vor crește salariile – au crescut doar prețurile și facturile. Au fost schimbați directorii cu politruci. Spațiile din interiorul școlilor nu au fost adaptate pentru condițiile specifice unei pandemii. Nu există reguli clare privind gestionarea pandemiei și nu există transport gratuit pentru elevii și profesorii navetiști. De asemenea, guvernanții nu au dublat alocațiile copiilor, așa cum prevedea legea. Iar elevii și profesorii nu vor primi măști gratuite”, a arătat deputatul PSD de Suceava.

Pe de altă parte, Gheorghe Șoldan a mai adăugat că și campania de vaccinare a eșuat, iar valul patru al pandemiei îi va transforma pe profesori și elevi în „vinovații de serviciu”. <„România Educată” nu este decât o etichetă pentru branduirea lui Iohannis, să mai stea 5 ani degeaba la Cotroceni.

Odată cu creșterea costurilor la energie electrică și gaz, foarte multe școli vor avea nevoie de suplimentarea bugetelor alocate la începutul anului. Solicit Guvernului să direcționeze acești bani din timp autorităților locale, să nu ne ia iarna iarăși „prin surprindere”, iar copiii să înghețe în bănci. Este datoria statului să fie bine la școală!”, a încheiat Gheorghe Șoldan.