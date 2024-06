Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean, a sărbătorit Ziua Eroilor la Boroaia alături de primarul Vasile Berariu. ”Astăzi, de Înălțarea Domnului, m-am bucurat să fiu alături de primarul Vasile Berariu, în mijlocul comunității din Boroaia, care sărbătorește și Ziua comunei. Înainte de toate însă, ne-am adunat să-i pomenim pe cei care s-au jertfit pentru neam, credință și țară, de Ziua Eroilor. Eroii știuți și neștiuți ai neamului nostru, a căror memorie trebuie să o cinstim nu doar prin ceremonii, discursuri, coroane de flori și jerbe de Ziua Eroilor. S-au jertfit pentru o lume mai bună, iar noi le putem fi recunoscători prin ceea ce facem la rândul nostru pentru comunitățile din care facem parte. Pentru satul, comuna, orașul sau municipiul în care locuim. Pentru județul nostru, pentru România. Este de datoria noastră să lucrăm împreună pentru binele tuturor și să onorăm astfel sacrificiile celor care au luptat pentru libertatea și pacea noastră. Fiecare efort contează în construirea unui viitor în care să fim mândri de ceea ce lăsăm în urmă”, a transmis Șoldan.

