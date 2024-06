Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a votat în această dimineața în Cajvana, orașul său natal. După ieșirea de la urne, Gheorghe Șoldan a declarat: „În această dimineață, am votat în orașul meu natal, Cajvana, pentru viitorul județului Suceava. Am votat pentru o schimbare reală în administrarea județului și pentru dezvoltarea fiecărei comunități locale. Am votat pentru un viitor în care tinerii noștri să nu mai fie nevoiți să caute oportunități departe de casă, în alte județe sau peste hotare, și pentru un viitor în care copiii să nu-și mai vadă părinții doar prin apeluri video pe WhatsApp sau Facebook. Am votat pentru o viață mai bună pentru noi toți, acasă, în județul nostru”.

Gheorghe Șoldan a fost însoțit la urne de soția sa.