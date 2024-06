Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean, deputatul Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit duminică după amiază cu electoratul din comuna Straja avându-l alături pe primarul Mihai Juravle care candidează pentru un nou mandat. ”Straja are un primar tânăr și dedicat, Mihai Juravle, care a demonstrat că se poate face o administrație eficientă și orientată spre nevoile comunității. În prezent, în comună sunt în derulare proiecte majore pentru binele locuitorilor. Cel mai așteptat proiect este extinderea rețelei de apă și canalizare cu peste 30 de kilometri, o investiție de aproximativ 10 milioane de euro. După finalizarea acestuia, urmează modernizarea a 25 de drumuri comunale. Se lucrează intens și la modernizarea iluminatului public, iar pe lista proiectelor în execuție se află construirea unui parc fotovoltaic, reabilitarea, dotarea cu echipamente și mobilier a unităților de învățământ, înființarea unei piste de biciclete, amenajarea unui teren pentru parc de joacă și teren de sport, dar și multe altele. Duminică după-amiază am fost la Straja, unde am discutat cu aproximativ 150 de localnici și cu primarul lor despre viitorul comunei și al județului. Pentru Mihai Juravle, faptele vorbesc de la sine. Realizările sale sunt evidente și oamenii le cunosc bine. Oricât ar încerca contracandidații să-l critice, nu vor reuși să umbrească munca sa dedicată. Aceiași oameni care s-au opus ani la rând multor proiecte benefice pentru consăteni, punând mai presus interesul de partid de cel al comunității, acum vorbesc despre administrație performantă. Sunt aceiași care au lăsat Straja cu datorii uriașe, pe care administrația actuală condusă de Mihai Juravle a reușit să le achite. Îl cunosc bine pe Juravle Mihai și știu că va duce la bun sfârșit și proiectele ambițioase propuse pentru următorul mandat. Acestea includ construirea unui complex integrat cu centru de servicii de recuperare neuromotorie, o sală de sport cu 182 de locuri, un teren de sport și o zonă de agrement. De asemenea, sunt planificate modernizarea dispensarului, construirea unui muzeu „Dimitrie Onciul” în curtea școlii, aducțiunea de gaz metan, relocarea stației de epurare și construirea uneia noi, modernizarea pieței și achiziționarea unei autospeciale de pompieri și a unei autobasculante noi. Așa cum le-am spus și oamenilor duminică, la Straja, primarul lor are nevoie de o echipă puternică în Consiliul Local Straja și, mai ales, de sprijin la Consiliul Județean. În calitate de președinte al Consiliului Județean Suceava, voi fi alături de Mihai și împreună vom continua să dezvoltăm Straja și întreg județul Suceava. Pe 9 iunie, votați pentru o echipă care își ține promisiunile și lucrează pentru binele comunității”, a declarat Șoldan.