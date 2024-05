Candidatul PSD Suceava pentru președinția Consiliului Județean, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat că din discuțiile avute cu sucevenii poate să spună că este clar că cetățenii vor o conducerea a județului care să își respecte promisiunile. „Am ieșit după-amiază pe străzile din municipiul Suceava, alături de o parte din echipa mea, și am vorbit cu mulți suceveni despre planurile noastre pentru o dezvoltare reală a județului.

Am împărțit pliante cu proiectele pentru mandatul 2024-2028 și am simțit dorința oamenilor pentru o schimbare în administrația județeană. Este clar că oamenii vor o conducere care să își respecte promisiunile, nu una care le reia din patru în patru ani. Cu fiecare întâlnire cu locuitorii județului, încrederea mea în viitorul Sucevei crește. Haideți să aducem schimbarea împreună!”, a declarat Gheorghe Șoldan după acțiunea electorală din municipiul Suceava.

𝐂𝐌𝐅: 𝟐𝟏𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎𝟐