Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a catalogat ca revoltător faptul că în timp ce Austria se împotrivește aderării României la spațiul Schengen, firmele din această țară „taie și nenorocesc pădurile din județul Suceava”. „Toți cei care și-au dat mâna cu firmele austriece ca să radă pădurile noastre seculare din Suceava trebuie să plătească! Indiferent de nume și culoare politică, fără excepție. Toți, până la ultimul! Investigația jurnaliștilor germani despre tăierile ilegale de păduri din Suceava ne arată încă o dată că cei care trebuiau să protejeze pădurea stau de șase și fac parte în parte cu hoții!

Este revoltător, nedrept și meschin să vedem cum, în timp ce Austria ne închide ușa în nas pentru Schengen, firmele lor ne taie și ne nenorocesc pădurile sub protecția autorităților române. Ei nu sunt români, ci niște hoți care și-au umplut buzunarele fără jenă și fără nicio remușcare. Am crescut pe aceste meleaguri. Iubesc Suceava. Și nu vreau să ne mai uităm la pădurile noastre doar în poze!”, a transmis Gheorghe Șoldan.

