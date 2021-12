Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că în doar două săptămâni de la investirea noului Guvern poate să anunțe vești bune pentru antreprenorii din turism: 97% dintre firmele care au depus cereri în vederea compensării pierderilor suferite ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19, respectiv M1, M2 și HoReCa, dar și separat Start-Up Nation, au trimis contractele semnate către Ministerul Turismului.

Gheorghe Șoldan a precizat că începând cu 14 decembrie vor fi virate sumele solicitate de fiecare beneficiar, iar până la sfârșitul acestui an va fi plătită suma de 1 miliard de lei către antreprenorii din HoReCa, urmând ca la începutul anului viitor să fie plătită și diferența de aproximativ 1,2 miliarde de lei, în funcție de numărul dosarelor depuse și aprobate.

El a arătat că situația pe fiecare măsură de sprijin în parte este următoarea:

Măsura 1 (M1) – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile: numărul aproximativ de aplicanți este de 33.000, rezultând suma de aproximativ 66 milioane euro. În următoarea etapă are loc analizarea cererilor depuse, contractarea și efectuarea plăților la începutul anului viitor;

Măsura 2 (M2) – Granturi pentru capital de lucru: aproximativ 2.966 de companii nu au primit, încă, ajutorul de stat în cadrul acestei măsuri. Aceste restanțe însumează aproape 570 milioane de lei. În bugetul pe anul 2021, această sumă nu a fost inclusă, însă ministrul turismului își propune indentificarea unor soluții pentru acoperirea diferenței în anul viitor;

Programul Start-Up Nation are alocat în bugetul pe anul acesta suma de 40 de milioane, necesară achitării ultimelor 200 de contracte. Până la finalul lunii decembrie, vor fi achitate datoriile. PSD și-a propus să reia acest program și în anul 2022.

„Turismul este o gură de oxigen pentru Bucovina, după această perioadă de restricții. În acest sens, vreau să transmit tuturor antreprenorilor locali din domeniu că anul 2022 va fi unul în care statul îi va sprijini cu măsuri concrete, atât pe ei, cât și pe turiștii români”, a afirmat deputatul PSD de Suceava.

Gheorghe Șoldan a adăugat că în acest sens, turiștii care nu și-au consumat voucherele de vacanță din 2019 și 2020 le vor putea folosi și anul viitor, pentru că valabilitatea acestora va fi prelungită. „În plus, începând cu anul 2022, românii vor beneficia de noi tichete de vacanță. Voucherele de vacanță vor fi acordate angajaților din sectorul bugetar, în cuantum de 1.450 lei anual, până la data de 31 decembrie 2026. Voucherele de vacanță reprezintă o măsură care produce efecte benefice atât în rândul beneficiarilor, prin refacerea forței de muncă, cât și asupra industriei ospitalității din România. În plus, măsurile restrictive au fost deja relaxate”, a declarant Gheorghe Șoldan.

El a subliniat faptul că susținerea turismului național, prin intermediul acestui program, contribuie la sprijinirea comunităților locale și la crearea unor noi oportunități de angajare. „Mai mult, în acest fel sunt reduse semnificativ și practicile ilegale și va crește calitatea serviciilor oferite, deoarece tichetele de vacanță pot fi încasate doar de structurile clasificate și competitive”, a încheiat Șoldan.