Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a fost prezent la Voitinel la o întâlnire electorală alături de primarul acestei comune, Maria Pleșca. „Mărturisesc că mă simt ca acasă la Voitinel, pentru că mă leagă o prietenie specială de mulți ani cu doamna primar Maria Pleșca, care a transformat comuna și a făcut-o tot mai frumoasă și mai dezvoltată de la an la an. Ieri am fost din nou la Voitinel, alături de doamna primar și de colegi din PSD Suceava, și ne-am întâlnit cu aproximativ 200 de persoane la căminul cultural. Dacă sâmbătă vorbeam de realizarea deosebită de la Dorna Candrenilor, unde colegul nostru Dănuț Candrea a reușit să inaugureze stațiunea balneoclimaterică, construită doar într-un an și opt luni, din bugetul propriu al primăriei, și la Voitinel acum câteva luni lăudam o investiție ridicată într-un timp record”, a spus Gheorghe Șoldan. El a arătat că noul centru medical al comunei a fost construit de la zero în doar 11 luni și realizat tot din fonduri proprii. „O investiție foarte importantă pentru comunitatea de peste 5.000 de locuitori, dar și pentru oamenii din localitățile învecinate, mai ales că există posibilitatea, pe lângă medicul de familie, să funcționeze acolo mai multe cabinete medicale cu medici de diferite specializări.

Pentru alegerile din 9 iunie, Maria Pleșca vine cu o echipă de consilieri experimentați și cu dorința de a continua dezvoltarea comunei”, a mai precizat candidatul PSD pentru șefia județului. Gheorghe Șoldan a spus că la Voitinel sunt în curs de realizare numeroase proiecte, printre care extinderea rețelelor electrice, construirea de locuințe de serviciu pentru cadre medicale și didactice, reabilitarea drumurilor, modernizarea școlilor și dotarea acestora cu mobilier și echipamente digitale, digitalizarea primăriei și amenajarea de spații de joacă pentru copii.

„Pentru următorul mandat, obiectivele sunt deja stabilite: parc de panouri fotovoltaice, rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în toată comuna, pistă de biciclete pe o distanță de 9 kilometri și extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Vreau să fiu alături de primarul Maria Pleșca și în calitate de președinte al Consiliului Județean Suceava, pentru a ajuta comunitatea din Voitinel mai mult decât a făcut-o actuala administrație județeană. Mult mai mult. Drumul județean 178F, care face legătura dintre Voitinel și Gălănești, nu a mai văzut un strat nou de asfalt de foarte mulți ani. Sute de kilometri de drumuri județene sunt în stare proastă și totuși, în această campanie, până și urșii au aflat că dacă se abat puțin din pădure, îi scoate cineva la autostradă.

Pe 9 iunie, oameni buni, am nevoie de sprijinul vostru pentru o nouă viziune și un nou președinte la Consiliul Județean Suceava. Un președinte care vede dezvoltarea județului prin dezvoltarea fiecărei localități în parte și care nu vrea ca în următoarea campanie electorală să mai vorbim de drumuri pietruite și de pământ”, a încheiat Gheorghe Șoldan.

𝐂𝐌𝐅: 𝟐𝟏𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎𝟐