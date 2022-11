Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că astăzi a participat, împreună cu deputatul social democrat Eugen Bejinariu, la invitația ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, la semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea Aeroportului Ștefan cel Mare din Suceava. Gheorghe Șoldan a precizat că este vorba despre un proiect în valoare de aproximativ 65 de milioane de lei, respectiv 13 milioane de euro, prin care va crește gradul de siguranță și securitate al aeroportului. „Astfel, se va face drumul perimetral și vor fi achiziționate sisteme de siguranță și securitate, echipamente pentru controlul de securitate al pasagerilor și bagajelor, echipamente pentru întreținerea suprafețelor de mișcare și echipamente de deszăpezire. Toate aceste lucrări de modernizare vor trebui încheiate până la finalul anului 2023. Astfel, din 2024, vom avea la Suceava un aeroport complet modernizat care va oferi un grad înalt de siguranță tuturor pasagerilor.

Sunt convins că acest lucru va contribui la dezvoltarea județului nostru și va face ca Suceava să aibă unul dintre cele mai importante și sigure aeroporturi din țară, mai ales în contextul în care România se pregătește să adere la spațiul Schengen”, a spus Șoldan. El a arătat că acest lucru este posibil datorită implicării guvernării PSD în sprijinirea proiectelor de infrastructură, o atenție deosebită fiind acordată Moldovei și în mod special județului Suceava. „Îi mulțumesc domnului Sorin Grindeanu pentru că a fost extrem de deschis în a accepta argumentele mele și ale colegilor mei din PSD de a sprijini toate proiectele de dezvoltare pentru județul Suceava și pentru suceveni”, a încheiat Șoldan.