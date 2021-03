Gheorghe Turda îi răspunde colegei sale, Steliana Sima, care l-a făcut îmbârligător și parșiv. Artistul spune că nu a făcut aceste lucruri și că doar a vrut să o pună în gardă, potrivit click.ro.

”Niciodată nu am chemat-o la mine decât când o puneam în gardă. Era subordonata mea, cum să le îmbârlig? La cultura ei… A spus niște lucruri foarte urâte. Dar cine și-a căutat asta își va găsi, pentru că eu nu mă opresc aici. Am protejat-o și am ținut la ea! Nu mă interesează relațiile ei cu colonei și generali, nici cum și-a luat diplomele, nici câte case a obținut… Cred că totul a pornit de anul trecut, când i-am dat o nuntă, unde trebuia să cânt și eu. Regula jocului este că atunci când îi dau cuiva un favor, persoana respectivă e obligată să îți dea 10 % din gaj. Ea s-a făcut că plouă! Nu a recunoscut și cred că de aici a pornit toată discuția aceasta. Evenimentul nu s-a ținut și nu se știe dacă se mai ține sau când anume. Problema cu gradul militar ce o privește pe ea, pentru că nu știe cum stau lucrurile, dar noi știm cum și-a luat ea gradul în minister. Este foarte urât din partea ei!”, a izbucnit Gheorghe Turda, pentru Click!

