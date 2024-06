Solistul de muzică populară Gheorghe Turda încă își permite luxul de a urca pe scenă, având o voce de invidiat, chiar și acum, la vârsta de 76 de ani: „Nu fac playback, ca alții!”, susține el, în interviul exclusiv pentru Click! Artistul ne-a dezvăluit și micile sale trucuri, cu ajutorul cărora își drege vocea, după o nuntă cu ștaif.

Gheorghe Turda, absolvent de Conservator, susține că și acum cântă bine, exact ca în anii studenției. Însă, când îl mai ajunge răgușeala, de altfel, spaima tuturor cântăreților, ia anume măsuri, cu rezultate spectaculoase: „Sunt printre singurii artiști, din generația mea, de vârsta mea, care mai cântă, nu mă las, am și acum vocea de la 20 de ani. Normal, însă, fac vocalize zilnic, prin casă, vocea e ca femeia, trebuie întreținută.

N-o să credeți, dar tocmai am terminat de savurat o înghețată, răgușeala, în cazul meu, că mi s-a mai întâmplat, nu vine de la faptul că am mâncat ceva rece, ci că am cântat și am vorbit prea mult. Îmi amintesc că am pățit-o, cândva, după nunta fratelui meu, unde am cântat toată noaptea și am tot povestit.

O săptămână a trebuit să intru în pauză vocală, ca să-mi revin, pentru că-mi forțasem vocea. Răgușeala trece cu mult somn, dar și cu pauză vocală, acestea sunt de bază”, ne-a spus Gheorghe Turda, exclusiv pentru Click!

Sursa foto: Facebook

