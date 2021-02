Ministrul culturii Bogdan Gheorghiu a avut o întrevedere cu ambasadorul Israeulului în România cu care a abordat mai multe subiecte de interes printre care cel al cimitirului evreiesc din orașul Siret. ”Întrevederea cu E.S. domnul David Saranga, Ambasadorul Israelului în România, a fost o oportunitate de a discuta câteva subiecte de interes pentru comunitățile noastre și de a gândi proiecte de viitor. Am vorbit astfel despre cimitirul evreiesc din Siret, unul dintre cele mai vechi din România. Acesta datează din secolul al XVI – lea și este o bună dovadă a legăturilor vechi dintre comunitatea evreiască și cea românească. Ambasada Israelului dorește să o invite pe cea mai mare actriță de teatru din Israel, Lea Koenig în România. Născută în Polonia, aceasta a emigrat în România unde a studiat teatrul la Universitatea Națională de Arte din București, făcându-și debutul la Teatrul Evreiesc de Stat. Ministerul Culturii salută și susține inițiativa Ambasadei de a numi o stradă din București după această mare actriță”, a declarat Gheorghiu.

, 6.0 out of 10 based on 1 rating