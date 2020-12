Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat că în calitate de ministru al culturii dar și de parlamentar a încercat să găsească pârghiile prin care să fie promovate valorile locale. ”Dincolo de mănăstirile minunate, arhitectura aparte și bucătăria savuroasă, Suceava poate oferi mult mai mult. Vizitând Muzeul de Artă „Ion Irimescu” de la Fălticeni, am realizat că avem nevoie de un nou concept, cel de stațiuni culturale, deoarece multe localități pot deveni interesante pentru acest tip de turism, care să impulsioneze dezvoltarea locală. După ce am preluat Conacul Vârnav Liteanu de la Liteni, uitat de PSD în sertarele ministerului, am înțeles că aceste spații pot deveni hub-uri moderne. Astfel, am înaintat un memorandum care a fost aprobat deja de guvernul PNL privind lucrările de consolidare, restaurare și modernizare a Conacului Vârnav Liteanu, în valoare de 5 milioane de euro și aici vom avea un centru de pregătire pentru restauratori, coordonat de Institutul Național al Patrimoniului”, a spus Gheorghiu.