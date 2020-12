Deputatul PNL de Suceava, ministrul culturii Bogdan Gheorghiu, a votat pentru ca Suceava să beneficieze de o administrație centrală orientată spre dezvoltare și de un partener real în parcursul European al județului nostru, în următorii 4 ani. ”Am votat pentru ca Suceava să beneficieze de o administrație centrală orientată spre dezvoltare și de un partener real în parcursul European al județului nostru, în următorii 4 ani! Am votat pentru o Românie a oportunităților tinerei generații, dar și pentru demnitatea tuturor românilor. Am votat pentru că sectorul cultural are nevoie de continuitate și implicare reală!”, a declarat Gheorghiu la ieșirea de la urne.