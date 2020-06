Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunțat că în această săptămână, va semna ordinul comun cu Ministerul Sănătății pentru reluarea producției de spectacol și concerte (repetițiile) în spațiu închis. El i-a criticat pe social democrați pentru circul pe care l-au făcut în aceste zile ”împotriva sănătății oamenilor din instituțiile de spectacol și concerte”.

Comunicat de presă:

”Săptămâna trecută s-a încheiat cu declarațiile inconștiente ale unui lider PSD care nu fac decât să genereze confuzie și dezinformare în societatea noastră. Aceasta este rețeta populismului PSD care trebuie condamnat sau care, altfel, îi va condamna pe români.

Aduc aminte că, în calitate de reprezentanți aleși, suntem responsabili pentru declarațiile pe care le facem și că avem datoria de a informa corect cetățenii. Instituțiile de cultură nu trebuie să fie ținta și obiectul presiunilor politice. Responsabilitatea pentru redeschiderea sălilor de spectacol nu este a liderilor PSD, ci a managerilor care sunt nevoiți să aplice măsurile luate în această perioadă și pentru situația în care nerespectarea legislației generează răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Ministerul Culturii a fost mereu în contact cu reprezentanții sectorului cultural-creativ și doar în baza unui dialog structurat am reușit să elaborăm normele de reluare graduală a activității cu publicul pentru anumite sectoare și a unor industrii creative. Pentru protejarea lucrătorilor culturali, am reglementat indemnizația în cuantum de 75% din salariul mediu brut pe țară pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe și a căror activitate a fost suspendată în această perioadă. Am lansat apelul de proiecte ACCES ONLINE 2020 în valoare de 1 milion de lei de care se bucură 20 de operatori culturali independenți.

Am transferat 2 milioane de lei către Muzeul Național de Artă Contemporană pentru viitoarea achiziție de artă contemporană, care de 12 ani nu a mai fost realizată și prin care valorificăm munca artiștilor plastici români în viață, în baza unui regulament transparent și a unei comisii formată din profesioniști, ce urmează a fi aduse în atenția publicului în curând. Am conceput și implementat proiectul public-privat, fără a cheltui niciun ban public, ‘‘Citește Românește’’ prin care susținem autorii români contemporani și achiziția de carte românească. Împreună cu Ministerul Economiei lucrăm la reglementarea schemei de stat pentru cinematografie care a fost lăsată fără niciun leu de către Guvernul PSD.

Îi întreb pe liderii PSD, ce ați făcut pentru sectorul cultural-creativ, în această perioadă, în afară de a anunța pe o pagină de socializare intenția ilegală de a-i forța pe managerii de instituții să comită o nelegalitate? Ați transmis vreun document oficial către aceste instituții în acest sens? Și dacă da, în baza cărei reglementări? Câte avize ați dat pentru evenimentele în aer liber care se pot desfășura în această perioadă, conform reglementărilor în vigoare?

Pentru corecta informare a opiniei publice, acestea sunt sectoarele care își pot desfășura activitatea cu respectarea normelor de sănătate, în baza Ordinului Comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății:

Începând cu 15 mai, muzeele, galeriile și bibliotecile au putut fi deschise publicului.

Începând cu 1 iunie, producțiile cinematografice și audiovizual, evenimentele în aer liber cu până în 500 de participanți și de tip drive in au putut fi reluate.

Suplimentar, în această săptămână, voi semna ordinul comun cu Ministerul Sănătății pentru reluarea producției de spectacol și concerte (repetițiile) în spațiu închis, astfel încât, toți factorii culturali să se poată pregăti pentru revenirea treptată la normal. Avem normele pregătite și pentru activitățile cu publicul din instituțiile de spectacol și concerte și pentru sălile cinematografice, însă, așteptăm confirmarea unei evoluții favorabile din partea specialiștilor din domeniul sănătății (și nu a politrucilor), care să ne permită aprobarea lor.

În calitate de Ministru al Culturii, am pledat mereu pentru reluarea tuturor activităților culturale, însă nu am putut sta indiferent la informațiile venite din partea Ministerului Sănătății. Nu ne permitem aroganța de a ne batem joc de sănătatea oamenilor și de ignorare a avertismentelor.

Am ales să comunic doar atunci când știam că aceste activități au fost reglementate din punct de vedere al sănătății publice și nu pentru a pune presiuni asupra sistemului sanitar de dragul publicității, principii pe care PSD nu le cunoaște”.