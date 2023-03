Președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher, este încântat de calificarea a trei liceeni suceveni la Olimpiada Internațională de Limbă și Literatură Polonă. Este vorba de Caterina Beleș și Maria Monica Hofman, de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, și de David Coman, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava. Caterina și David sunt în clasa a XII-a și s-au clasat pe locul I și, respectiv II, la etapa națională, în timp ce Maria Monica este în clasa a XI-a și a ocupat locul I. Într-o emisiune la Radio Top, parlamentarul a declarat: „Mă bucur pentru copiii noștri, iar noi în acest club select la <internațională> suntem de câțiva ani de zile. Avem copii foarte buni și am investit foarte mult în educație. De 20 de ani derulăm proiectul <Copiii Bucovinei>. Am investit în infrastructură, în profesorii care au mers la cursuri, iar pentru elevi au fost organizate tabere în Polonia. S-a investit foarte mult și iată că rezultatele se văd. În plus avem doi profesori din Polonia care predau limba polonă, unul la Suceava, și celălalt la Gura Humorului”.

Longher a mai spus că la Olimpiada Internațională programată luna viitoare la Varșovia vor participa câteva sute de elevi din diverse țări unde există comunități poloneze și a adăugat: „Noi suntem o comunitate mică în România și nu putem să concurăm cu Lituania unde sunt peste două milioane de etnici polonezi și unde se învață poloneza de la grădiniță și până la terminarea studiilor. Noi, din punctul ăsta de vedere suntem dezavantajați, dar suntem totuși în acel club select și mă bucur foarte mult. Felicit profesorii, părinții, dar și elevii”. Delegația României va beneficia de sprijinul Uniunii Polonezilor din România pentru cazare și masă, iar Ministerul Educației va acorda premii. O contribuție va avea și Inspectoratul Școlar Suceava.