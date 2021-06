Pide – le gasesti in zonele turistice cunoscute sub numele de Pizza turceasca. Aceasta este, de fapt, o paine lunga subtire in forma de banana, rulata cu o anumita abilitate dintr-o mica bila de aluat si apoi acoperita cu topping la alegere si arsa in cuptor pentru o perioada scurta de timp. Pideul rezultat este taiat in felii si servit fierbinte.