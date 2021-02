Geanina din “Las Fierbinţi” este foarte cunoscută şi îndrăgită, dar nu mulţi ştiu detalii despre Anca Dumitra (33 de ani), actriţa care o interpretează în serialul de la Pro TV. Click! a stat de vorbă cu tânăra actriţă despre serialul care revine de mâine pe micile ecrane.

Click!: Vei reveni pe micile ecrane cu un nou sezon din “Las Fierbinţi”. Îţi mai aduci aminte ce probe ai dat pentru a juca în serial?

Anca Dumitra: Da, îmi aduc aminte de probe ca şi cum ar fi fost ieri. Perioada, anul, locul, partenerul de probe, care a fost Leonid, Robi din serial. Îmi aduc aminte că au fost 2 scene din episodul pilot, era vara lui 2009. În septembrie am aflat că am luat rolul, a fost o bucurie, îmi aduc aminte cu drag şi cu dor de perioada aceea. “Las Fierbinţi” a fost şi este o călătorie extraordinar de frumoasă, este o încântare cu fiecare an în parte şi cu fiecare nou sezon. Publicul ne aşteaptă cu nerăbdare aşa cum şi noi aşteptăm să citim cu nerăbdare noile scenarii. Aşa că de mâine veţi putea urmări un nou sezon din “Las Fierbinţi” şi sperăm să vă bucure cel puţin la fel de tare pe cât ne bucură pe noi.

