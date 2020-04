Multe generaţii de români l-au iubit şi admirat pe Gică Petrescu. Cu o carieră de şapte decenii, se făceau glume despre „eternul Gică“, „nemuritorul Gică“, cel care i-ar fi cîntat lui Tutankamon şi ar fi fost prieten cu Burebista. Pe 2 aprilie, maestrul ar fi împlinit 105 ani. Odihnă veşnică!

Gică Petrescu a avut o voce inconfundabilă şi a abordat un repertoriu bogat şi divers: muzică de petrecere, romanţe, tangouri, muzică uşoară şi populară. Aproape tot ce cânta devenea şlagăr.

Cine nu a ascultat ”Căsuţa noastră”, ”Of, of, of măi şpriţule”, ”Dă-i cu şpriţul pân’ la ziuă”, ”Uite-aşa aş vrea să mor” sau ”Du-mă acasă măi tramvai”, “Fetiţe dulci ca-n Bucureşti”, “Ionel, Ionelule!”. A cântat şapte decenii, până la 91 de ani, când ne-a părăsit la 18 iunie 2006, notează click.ro.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/news/national/gica-petrescu-ar-fi-implinit-105-ani-i-se-spunea-eternul-gica